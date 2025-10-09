Secondo appuntamento con i concerti del GIGF-2025 ai colori e ritmi del Sud America con il raffinato duo Latinamericando

Grosseto: Sabato 11 ottobre secondo appuntamento con i concerti del GIGF-2025, il Giannetti International Guitar Festival. Sarà un pomeriggio dedicato ai colori e ai ritmi del Sud America con il raffinato duo Latinamericando.

Il festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’Associazione LiveArt sotto la direzione artistica del M° Fabio Montomoli, presenta alle ore 17:00 nella Chiesa della Misericordia (Piazza Martiri d’Istia) il concerto “Paisajes Sudamericanos”, un incontro tra flauto traverso e chitarra a 7 corde nelle mani di due interpreti di grande esperienza: Roberto Cilona (flauto) e Massimo Aureli (chitarra).

Il programma propone un viaggio sonoro attraverso i paesaggi e i ritmi del continente: dal choro e dalla musica popolare brasiliana di Pixinguinha e Jacob do Bandolim, alle pulsazioni afro‑latine di Hamilton de Holanda e Yamandu Costa, passando per le atmosfere malinconiche di Astor Piazzolla. Accanto a queste radici si inseriscono composizioni e arrangiamenti contemporanei di Pujol, Aureli, Daniel Sá ed Eduardo Neves. Il duo esplora forme come milonga, vals, chacarera, chamamé e candombe, alternando momenti intimi e atmosfere più vivaci, con particolare attenzione al dettaglio timbrico e all’equilibrio tra flauto e chitarra.

Tra i momenti più attesi il medley che sintetizza sonorità urbane e rurali — da “Oblivion” a brani più ritmati come “Avenida Centenario” e “01 byte 10 cordas” — a testimonianza della versatilità e dell’alchimia musicale del duo. Un recital ideale per chi ama le sfumature melodiche e ritmiche della musica latinoamericana, eseguite con sensibilità e cura interpretativa. Da non perdere l’occasione di condividere la bellezza di questo viaggio musicale nel cuore di Grosseto.

Posti limitati: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 338 786 7627.anche WhatsApp.