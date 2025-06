Secondo appuntamento a Hottimo, il “bar del Cinghialino”, con il podcast dal vivo “Frequenze selvagge”

Giovedì 12 giugno, dalle 18.30, talk e ascolto collettivo con Hanumat

Grosseto: Secondo appuntamento, giovedì 12 giugno, dalle 18.30 con “Frequenze selvagge” a Hottimo, il punto ristoro della cooperativa Uscita di Sicurezza al bastione Molino a Vento sulle Mura medicee di Grosseto.

Il format, promosso da Onda ets e prodotto da Vibra, torna al “bar del Cinghialino” con una nuova puntata del podcast dal vivo che vedrà protagonista Hanumat, un progetto musicale nato dalla passione di Leonardo Biscioni per la musica techno ed etnica e dal desiderio di sperimentare nuovi suoni e melodie, che possano regalare agli ascoltatori un’emozione, in continua evoluzione.

Dopo 10 anni di studi accademici di chitarra, Leonardo Biscioni ha deciso di concentrare totalmente l’insegnamento e la sperimentazione sulla musica techno e downtempo: generi più compatibili con la sua idea di fare musica combinando sintetizzatori, mixer, outboard e drum machine uniti ad accordi di settima o tonalità diminuite ed etniche. Ha così iniziato il suo percorso nel “viaggio alla ricerca del suono adeguato” ed è allora che si è avvicinato ai sintetizzatori analogici e ai sequencer. L’idea è quella di creare, e condividere con i partecipanti, un viaggio etnico fatto di flauti, ambientazioni esotiche e vocali ricercati, che immergono l’ascoltatore nelle varie culture popolari del mondo.

Giovedì 12 giugno, quindi, sarà possibile prendere parte all’evento, immersi nel fascino senza tempo delle Mura medicee, gustando un aperitivo o assaggiando i piatti proposti nel locale.

Il progetto “Frequenze selvagge”

Ideato e realizzato dall’associazione Onda ets, “Frequenze selvagge” è un podcast dal vivo che sarà ospitato, durante l’estate, da Hottimo e in un locale di Castiglione della Pescaia. Ogni episodio del podcast è, per usare le parole degli organizzatori, “un rito sono in due atti: una prima parte di talk con ospiti legati alla scena elettronica indipendente e una seconda parte di live set”. A promuovere il progetto l’associazione Onda est, nata nel 2023 dall’idea di un gruppo di giovani grossetani con l’obiettivo di offrire strumenti e occasioni di visibilità e confronto a chi vuole esprimersi attraverso linguaggi artistici ibridi, mescolando performing arts, musica, arti visive e nuove tecnologie. L’associazione partecipa a bandi pubblici e privati per sostenere progetti innovativi come quello di “Vibra”, format interamente dedicato al linguaggio musicale, in particolare alla scena elettronica e sperimentale, all’interno del quale nasce “Frequenze selvagge”.

Le novità di Hottimo

Il punto ristoro di Uscita di Sicurezza è aperto dal martedì alla domenica, dalle 16 a mezzanotte. Nel giardino del locale è possibile gustare gelati soft e crepes, passando per i taglieri con i prodotti del territorio e a filiera corta, per arrivare alle varie specialità fritte. Accanto a questo, una vasta gamma di cocktail, bevande e vini, adatti per un aperitivo o una cena informale in uno dei luoghi più belli della cinta muraria di Grosseto.

Per info e prenotazioni: 327 394 5254.