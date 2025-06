Seconda giornata di incontri in Cina per il sindaco Vivarelli Colonna e la delegazione del Comune

Grosseto: La seconda giornata della missione istituzionale del Comune di Grosseto in Cina inizia con la visita al sottosegretario del ministero degli Esteri e presidente del centro culturale e internazionale cinese Long Yuxiang. Long, famoso per aver contribuito all' ingresso della Cina del Wto (organizzazione commercio estero internazionale), ha sottolineato la collaborazione tra i due Stati. Le organizzazioni per i commerci esteri hanno già avviato i percorsi di collaborazione, ma spetta ai sindaci e alle aziende italiane e cinesi trovare gli accordi. Il sindaco Vivarelli Colonna ha parlato di vino e ha invitato il sottosegretario Long al Vinitaly.

I colloqui, assolutamente cordiali, hanno poi affrontato temi quali la commercializzazione dell'olio e la differenza culturale nella produzione olivicola italiana. Un patrimonio, questo, irrinunciabile per la nostra nazione e per la nostra terra. Si è parlato anche delle prospettive commerciali legate all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Inevitabile poi il riferimento alle infrastrutture, elemento fondamentale per il commercio estero. E non è mancato il richiamo ai treni ad alta velocità cinesi che raggiungono i 400 km orari. L'incontro si è concluso con lo scambio di doni tra le delegazioni.

Nella foto momenti dell'incontro tra il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna e il sottosegretario degli Esteri e presidente del centro culturale e internazionale cinese Long Yuxiang