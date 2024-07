Seconda edizione della rassegna “Paesi in musica a Roccastrada”

Quattro serate animeranno le frazioni di Roccatederighi, Sticciano Alto, Sassofortino e Roccastrada



Roccastrada: Prende il via a Roccastrada la seconda edizione della rassegna organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con l’Associazione Agimus per quattro concerti di qualità in altrettanti luoghi suggestivi del territorio.

La seconda edizione della rassegna andrà a toccare quattro diverse location del territorio comunale con spettacoli che spaziano dalla musica classica, jazz e blues. Una serie di eventi musicali pensati per scenari suggestivi che potranno aumentare il loro fascino grazie alle scelte compiute dalla direttrice artistica Gloria Mazzi alla quale il sindaco Francesco Limatola e l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi hanno rinnovato la fiducia per l’organizzazione della seconda edizione della rassegna dopo il successo dello scorso anno.

La rassegna inizia giovedi 11 luglio in piazzetta Senesi a Roccatederighi con il concerto “Saxofollia” con Fabrizio Benevelli al sax soprano, Lorenzo Simoni al sax contralto, Marco Ferri al sax tenore e Giovanni Contri al sax baritono; giovedi 18 luglio alla Chiesa della Santissima Concezione di Sticciano Alto “Duo LatinAmericando” con Roberto Cilona al flauto, Massimo Aureli alla chitarra a 7 corde con special guest Marco Cilona al flauto; lunedi 5 agosto in loc. Fonte di Vamdro a Sassofortino “GnuQuartet” in “80VogliadiGnu” con Stefano Cabrera al violoncello, Roberto Izzo al violino, Francesca Rapetti al flauto, Raffaele Rebaudengo alla viola e Lorenzo Ottonello alla batteria; la rassegna si concluderà giovedi 8 agosto nella suggestiva cornice delle terrazze panoramiche del Collese di Roccastrada con “Fabrizio Berti Jug Band blues” con Fabrizio Berti armonica e voce, Giacomo Ferretti chitarra e voce, Piero Ferretti basso e voce, Giulia Nuti alla viola, Andrea Pagliari lap steel guitar, Leo Monfardini alla batteria e Giovanni Bargnoni al pianoforte.

Gli spettacoli ad ingresso libero e gratuito inizieranno alle 21,15





“Abbiamo deciso di riproporre la rassegna “Paesi in musica a Roccastrada” - giunta alla seconda edizione - per dare continuità a quanto già fatto lo scorso anno - queste le parole dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi - quando i sei concerti proposti nelle piazze hanno riscosso un ottimo riscontro in termini di consenso. A questa importante rassegna musicale, quest’anno abbiamo aggiunta la rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” con lo spirito di puntare maggiormente sulla cultura e sulla valorizzazione del territorio e con l’obiettivo di impreziosire la stagione estiva già ricca di eventi e feste promosse che organizzano con costanza le associazioni locali per la promozione delle eccellenze del territorio”.

«Ringraziamo l'Amministrazione comunale, in particolare nelle persone del sindaco Francesco Limatola e dell'assessore alla Cultura Emilano Rabazzi – dichiara il maestro Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto – per proporre la stagione di “Paesi in musica a Roccastrada” anche nell'estate 2024, dopo il successo del 2023. Aver voluto dare continuità a questa serie di concerti, sostenendone la seconda edizione, è il segnale della fiducia e del gradimento alla proposta di Agimus, che prevede sul territorio comunale quattro concerti di artisti di qualità le cui esibizioni spazieranno tra vari generi musicali».