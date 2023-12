Seconda edizione della Christmas Run Sabato 23 dicembre a Tarquinia

Sabato 23 dicembre, dalle 9, a piazza Cavour, nel centro storico di Tarquinia



Tarquinia: Il 23 dicembre, Tarquinia si prepara ad accogliere la seconda edizione della Christmas Run, un evento sportivo e divertente che unisce l'attesa del Natale a un'azione benefica. A partire dalle 9 in piazza Cavour, le iscrizioni prendono il via, dando il via a una giornata piena di attività. Alle 10, bambini di tutte le età parteciperanno a brevi gare nel centro della città, ricevendo un cappellino di Babbo Natale all'iscrizione.

Dalle 11, spazio ai runner e ai passeggiatori: in piazza Cavour, le iscrizioni sono aperte sia per la Santa’s Run, una corsa non agonistica di circa 5 km nel centro cittadino, una sorta di allenamento natalizio e festoso, che per la Family Walk, una passeggiata guidata aperta a tutti. La peculiarità dell'evento risiede nel suo scopo benefico: l'intero ricavato dalle iscrizioni, con una donazione minima di 5 euro per ogni partecipante, sarà destinato alla Croce Rossa Italiana. Questo gesto solidale segue l'esempio delle camminate non competitive del Trofeo Lucio Loreti, di cui la Christmas Run è l'ultima tappa, con il patrocinio del Comune di Tarquinia. Una festosa giornata di sport, divertimento e solidarietà in attesa del Natale.