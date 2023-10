Seconda categoria: la Nuova Grosseto Barbanella è già pronta a sostituire Romagnoli

Grosseto: La Nuova Grosseto Barbanella guarda già avanti dopo aver accettato le dimissioni del tecnico della prima squadra Alessandro Romagnoli. L’allenatore ha scelto di lasciare la squadra a poche ore dal match di campionato valevole per il torneo di seconda categoria. La società ha preso atto della volontà del tecnico di non proseguire nel rapporto iniziato da pochi mesi.

Dopo sole tre giornate di campionato quindi, Romagnoli lascia l’incarico, con la Nuova Grosseto Barbanella che tra poche ore sarà impegnata in trasferta sul campo del Campagnatico Arcille. Una scelta, quella del tecnico, legittima dal punto di vista personale, molto meno da quello professionale, con la squadra abbandonata in prossimità della gara di campionato.

La società Nuova Grosseto Barbanella, in ogni caso, non si è fatta trovare impreparata e già nelle prossime ore verrà annunciato il nuovo tecnico che assumerà l’incarico di guidare la prima squadra. Nel frattempo, visti i tempi strettissimi per l’avvicendamento in panchina, a guidare la formazione grossetana nell’imminente appuntamento di campionato sarà il direttore sportivo Claudio Buso.