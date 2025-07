SEAM SpA, confermati i vertici aziendali: Alessandri presidente, Rattazzi vice

Il nuovo CdA, nominato dall’assemblea dei soci del 23 giugno, conferma la linea della continuità e prepara il futuro dopo la concessione ventennale dello scalo.

Grosseto: Si è riunito venerdì pomeriggio, presso la sede sociale, il Consiglio di amministrazione di SEAM nominato dall'assemblea dei soci che si è tenuta lo scorso 23 giugno. All'ordine del giorno, agli adempimenti statutari (nomina presidente, vice presidente e accountable manager, attribuzione dei poteri di firma e nomina Organismo di vigilanza).

Il Consiglio di amministrazione, facendo proprie le motivazioni con cui Francesco Limatola (presidente della Provincia e del Patto di sindacato sottoscritto dai soggetti pubblici soci) ha proposto all'assemblea del 23 giugno “di dare continuità al lavoro svolto nel decorso triennio con la conferma dell'intero consiglio di amministrazione” ha ricomposto i vertici apicali della società confermando – con voto palese e unanime, astenuti i due interessati – Renzo Alessandri come presidente e Lupo Rattazzi come vice presidente.

Alla figura del presidente, come da prassi, è stata poi associata la responsabilità di accountable manager.

I neo eletti, nel ringraziare il consiglio e soprattutto gli azionisti di SEAM per la fiducia accordata, hanno attribuito alla ricchezza di competenze riscontrabile nel Consiglio di amministrazione: tre ex presidenti (i soggetti che si sono succeduti alla guida della società per oltre venticinque anni), Giancarlo Farnetani (per più mandati sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia nonché titolare di un importante incarico a livello regionale) e Carlo Panerai (gestore dei servizi di handling in più aeroporti nazionali oltre che profondo conoscitore del settore aviation) il merito dei risultati economici raggiunti (il decorso triennio è stato il più performante nella vita della scalo) e culminati, a fine 2024, con il rilascio della concessione ventennale.

Il Consiglio di amministrazione ha poi dato corso alla nomina dell'Organismo di vigilanza confermando, nell'incarico, il dr. Federico Moscatelli.

Nel corso di una breve discussione è stata presa in esame l'agenda degli adempimenti da pianificare in conseguenza all'ottenimento della concessione ventennale – gestione delle sub concessioni, identificazione del “perimetro” delle attività consentite, verifiche di merito da operare con ENAC – oltre alla necessità di convocare una nuova assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei revisori contabili – in attesa della designazione della Regione Toscana i revisori uscenti sono attualmente in prorogatio –.

Questi e altri temi, saranno oggetto di discussione in un Consiglio di amministrazione che è stato ipotizzato per i primi giorni del mese di settembre.