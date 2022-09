"SeaDream II" accolta a PortArgentario

Monte Argentario: Domenica scorsa, 18 settembre, ha fatto sosta davanti a Porto Santo Stefano la bellissima nave da crociera SeaDream II, con 105 passeggeri ed 89 membri di equipaggio proveniente da Ponza e ripartita per Portofino, arrivo documentato da Artemare Club per l’Archivio Storico del Cruising all’Argentario e per l’aggiornamento della stampa che riporta le foto di tutte le navi da crociera che fanno sosta nei porti del Promontorio, dove il sodalizio partecipa con i responsabili di PortoArgentario alla cerimonia “maiden call – primo porto”



Ad accoglierla l’infaticabile Fabrizio Palombo direttore tecnico di PortArgentario appena rientrato con una delegazione composta dall'assessore al turismo e commercio Cinzia Fanciulli e da Francesca Ballini, delegata dal Comune di Monte Argentario a sostituire la responsabile marketing Eugenia Cerulli al momento indisponibile, che hanno partecipato alla settimana della crocieristica che si è tenuta a Malaga come membri alle riunioni della CLIA, l'associazione internazionale dei porti e delle compagnie crocieristiche, con incontri uno a uno con i rappresentanti delle navi e successivamente hanno assicurato la presenza nello stand di CRUISE ITALY, desk condiviso con ROMA CRUISE TERMINAL - porto di Civitavecchia, il porto di Salerno e con ISS, società di servizi logistici a terra.





Nel corso di tutti gli eventi ci sono stati numerosissimi incontri con i rappresentanti delle più importanti compagnie crocieristiche che già fanno scali all'Argentario, quali SILVERSEA, SCENIC, EMERALD CRUISES, PONANT, SEADREAM, con i quali sono stati rafforzati i rapporti e tali compagnie hanno confermato la loro soddisfazione per la destinazione PortArgentario, ritenuta da tutti tra le migliori d'Italia e con compagnie quali SEABOURN, WINDSTAR, MYSTIC CRUISES, AMBASSADOR CRUISES, STAR CLIPPER ed altre i contatti sono serviti per illustrare e promuovere nuovamente tutte le bellezze di un territorio ancora largamente da scoprire e valorizzare dal turismo crocieristico.

Da tutto ciò non si possono che cogliere i migliori auspici per i prossimi anni, infatti già per il 2023 sono stati superati i 30 scali prenotati ma tanti altri sono da confermare che potrebbero far superare la soglia di 40 soste e anche per il 2024 tantissime prenotazioni, con la certezza che il lavoro serio e continuo fino ad ora fatto porterà ottimi risultati, parola di Artemare Club e non solo!