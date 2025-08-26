SeaCreative porta la sua arte a Orbetello: mostra inedita alla Galleria Orler

Inaugurazione e aperitivo con l'artista sabato 30 agosto ore 19:00

Orbetello: La Galleria Orler di Corso Italia 35 ad Orbetello ospita un evento speciale: l’inaugurazione della mostra dedicata a SeaCreative, nome d’arte di Fabrizio Sarti, tra i più noti interpreti della urban art italiana. Per l’occasione è previsto un aperitivo con l’artista, che incontrerà il pubblico orbetellano.

Tutte le opere presentate sono inedite e arrivano per la prima volta ad Orbetello, dopo un percorso internazionale che ha visto SeaCreative protagonista in numerose città e progetti, dalle collaborazioni con grandi brand come Ikea Italia fino agli interventi urbani che hanno conquistato comunità locali intere.

«Non è stato semplice portarlo qui – racconta la gallerista Emanuela Orler – perché è un artista attivo in tutto il mondo e spesso difficile da intercettare. Ma desideravo che anche Orbetello potesse vivere da vicino il suo linguaggio, che fonde street art, illustrazione e graphic design in uno stile immediatamente riconoscibile».

SeaCreative, nato a Varese, ha iniziato a disegnare negli anni ’90, affascinato dai graffiti e dall’energia del writing. Negli anni ha sviluppato un universo personale, fatto di personaggi onirici e segni grafici essenziali, che hanno reso le sue opere un ponte tra la strada e la galleria. “Prima di tutto mi considero un artista – spiega – non un’etichetta. Disegnare è la mia urgenza quotidiana, il mio modo di vivere.”

L’iniziativa si inserisce in un’estate intensa per la Galleria Orler di Orbetello, che ha visto il pubblico partecipare numeroso a tutte le mostre organizzate da Emanuela ed Angela.

Appuntamento sabato 30 agosto alla Galleria Orler di Orbetello, alle 19:00 per un aperitivo con l'artista e l'inaugurazione della mostra.