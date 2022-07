“Se Dormi Svegliati. Storie di Ennio Sensi” a cura di Roberto Nicorelli

Domenica 17 luglio, alle 18 e 30, in piazza Garibaldi



Santa Fiora: Sarà presentato a Santa Fiora, domenica 17 luglio, alle 18 e 30, in piazza Garibaldi, il volume “Se dormi svegliati. Storie di Ennio Sensi” edito dalla Fondazione Santa Fiora Cultura in collaborazione con il Comune, per ricordare la figura del professor Ennio Sensi, storico locale, divulgatore e instancabile testimone della sapienza popolare, scomparso nel 2019. Il volume, curato da Roberto Nicorelli, raccoglie alcuni scritti di Ennio Sensi, alternati alle testimonianze di persone che lo hanno conosciuto. Il curatore ringrazia Antonella Coppi e Niccolò Sensi per il materiale reperito.





La pubblicazione sarà distribuita, in forma gratuita, in occasione della presentazione. “La memoria, grande valore di ogni popolo che sembra scivolare tra le nostre mani sempre più inconsapevoli, a Santa Fiora invece si respira ad ogni passo. – afferma Roberto Nicorelli -Sicuramente parte del merito è da attribuire a Ennio Sensi che ha dato un contributo alla memoria, con le sue idee, con i suoi richiami alla storia, alle storie che sapeva sapientemente mescolare ad altri ingredienti più accattivanti, più orecchiabili”.

“Ennio Sensi è stata una figura fondamentale per la cultura di Santa Fiora –commenta il sindaco Federico Balocchi – custode della memoria, ci ha insegnato ad amare il paese e le nostre radici. Era un pozzo di conoscenza a cui attingere ogni volta che c’era bisogno. Questo volume vuole essere un contributo in memoria di questo nostro concittadino che ha dato molto a Santa Fiora e che sarà sempre ricordato con affetto dall’intera comunità, soprattutto da chi ha avuto la fortuna di condividere con lui un pezzo di strada.”

“Ci sono due parole secondo me per descrivere Ennio Sensi: –commenta Alessandro Ciaffarafà, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura – conoscenza e condivisione. Ennio Sensi era un professore e quindi aveva acquisito una conoscenza. Ma era consapevole che nessuno è padrone del sapere, sempre destinato a svanire insieme all’uomo che lo possiede, se non viene condiviso. Attraverso la seconda parola, la condivisione, Ennio Sensi si è prodigato per trasmettere agli altri ciò che aveva acquisito, e lo ha fatto in modo costante e indiscriminato, senza pregiudizi, a tutti i livelli, prima con i suoi alunni, poi con le associazioni e i concittadini, ma anche con chi veniva da fuori e aveva il desiderio di conoscere Santa Fiora. Attorno a questo impegno credo che sia ruotata tutta la sua esistenza.”

Nato il 20 gennaio 1951 a Santa Fiora, Ennio Sensi, parente e studioso di Ernesto Balducci, si interessa fin da giovane alla ricerca e allo studio delle canzoni e delle tradizioni popolari di Santa Fiora e dell’Amiata, nonché di storia ed educazione ambientale. Laureato in lettere, nei primi anni della sua carriera scolastica insegna italiano e storia agli adulti, poi agli alunni delle scuole medie di Arcidosso e di Santa Fiora, dove rimane fino alla pensione. Collabora alla redazione di pubblicazioni sulle tradizioni popolari e l’ambiente del Monte Amiata, partecipa alle attività culturali del paese, mettendo a disposizione sempre, con generosità, la sua capacità oratoria e la sua formazione. Un filo indissolubile lo legava ai martiri di Niccioleta, coltivando e diffondendo la loro memoria a testimonianza e memento per le future generazioni.