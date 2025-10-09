“Se ce l’ho fatta io”, Incontro con Monica Nanetti: viaggi, bicicletta e libertà

18 ottobre 2025 | ore 17:00 | Ruote Libere Bike Lab, Viale Matteotti 73 – Grosseto

Grosseto: Un pomeriggio di racconti, esperienze e riflessioni sulla mobilità dolce, il cicloturismo e il viaggio come forma di libertà. Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:00, presso Ruote Libere Bike Lab (Viale Matteotti 73 – Grosseto), la Cooperativa Melograno e Ruote Libere Bike Lab, con il supporto di TAG Maremma in qualità di partner sostenitore, organizzano “Se ce l’ho fatta io”, un incontro speciale con Monica Nanetti – scrittrice, giornalista, blogger e viaggiatrice, da anni impegnata nella promozione della mobilità lenta attraverso racconti e reportage.

La passione per il cicloturismo e per gli “itinerari lenti” ha portato Monica a percorrere l’Europa in bici, condividendo le sue esperienze attraverso il blog secelhofattaio.it. È autrice di In bicicletta. L’Europa a due ruote (National Geographic), Via Francigena for Dummies (Hoepli), Io e Lady B (Terre di mezzo, 2023) e Ciclovie d’Italia (2025), scritto insieme a Ilaria Fiorillo.

L’incontro sarà condotto da Walter Finocchi, con introduzione a cura di Michele Bertaccini.

Ospiti speciali della serata Paola Mauri e Patrizia Passalacqua dell’associazione Olympia de Gouges di Grosseto (Centro Antiviolenza e Punto di Ascolto), che dialogheranno con l’autrice su viaggio, libertà e autodeterminazione.

L’evento è parte di un percorso di sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile, del turismo accessibile e dell’accoglienza per i cicloviaggiatori.

Ingresso gratuito.

Dopo l’incontro, aperitivo o cena presso Ruote Libere in compagnia di Monica Nanetti.



