Scuole, Scaramelli (IV): “Regione si costituirà parte civile nel procedimento penale"

Approvata dal Consiglio regionale la mozione Pd emendata da Italia Viva sulle aggressioni avvenute nei licei fiorentini



Firenze: “La Regione Toscana in caso di eventuale procedimento penale si costituirà parte civile”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, in merito alla mozione approvata oggi dall’Aula sulle aggressioni avvenute nei riguardi di alcuni studenti dei licei fiorentini Pascoli e Michelangiolo.

“Ringrazio i colleghi per aver accolto i miei emendamenti che comprendono anche - spiega Scaramelli - la vicinanza al corpo scolastico tutto e l’apprezzamento per il senso civico dell’insegnante del Michelangiolo prontamente intervenuta a fermare l’aggressione. Una violenza inaudita che, come ogni violenza, non ha giustificazione ma impone alle autorità, alla società tutta la presa di coscienza e l’intervento”.