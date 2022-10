Scuole di Follonica, da lunedì 3 ottobre novità per le corse bus

In seguito ai monitoraggi condotti nei primi giorni di scuola Autolinee Toscane applicherà alcuni ritocchi funzionali alle esigenze degli studenti

Grosseto: Da lunedì 3 ottobre Autolinee Toscane applicherà delle modifiche ad alcuni servizi scolastici funzionali agli istituti scolastici superiori di Follonica, che osservano l’orario dal lunedì al venerdì con orari di uscita previsti alle ore 12.50-13.40-14.30 (quest’ultimi solo martedì e giovedì) e chiusura scolastica nella giornata del sabato.



Linea 31F Gavorrano-Follonica

La corsa delle ore 14.30 da Gavorrano a Follonica (1° Maggio), dal lunedì al venerdì scolastico viene anticipata alle ore 13.55;

La corsa delle ore 15.05 da Follonica (1° Maggio) a Gavorrano, dal lunedì al venerdì scolastico viene anticipata alle ore 14.30.

Restano inalterate le corse delle ore 13.00 e 13.50 da Follonica per le uscite delle ore 12.50 e 13.40 e viene inserita una corsa alle ore 14.30 per l’uscita delle ore 14.30 del martedì e giovedì.

Linea 36F Massa Marittima-Monterotondo Marittimo

La corsa delle ore 5.55 da Massa Marittima a Monterotondo Marittimo viene soppressa il sabato scolastico;

La corsa delle ore 6.30 da Monterotondo Marittimo a Massa Marittima viene soppressa il sabato scolastico.

Queste corse vengono soppresse il sabato scolastico in quanto utilizzate solo dagli studenti diretti a Follonica (in coincidenza con le corse delle ore 7.00 da Massa Marittima per Follonica).

Linea 29F Follonica-Castiglione della Pescaia

La corsa delle ore 7.10 da Castiglione della Pescaia a Follonica Fs, il sabato scolastico non transita dagli Istituti scolastici ma, dalla rotatoria del Cassarello, procede per via Palermo, via Bicocchi, Follonica Fs;

La corsa delle ore 13.30 da Follonica Fs a Castiglione delle Pescaia, il sabato scolastico non transita dagli Istituti Scolastici ma da Follonica FS, procede per via Matteotti, Lungomare Carducci, via della Repubblica, Puntone, Castiglione della Pescaia.

La corsa delle ore 14.15 da Castiglione della Pescaia a Follonica Fs, il sabato scolastico anticipa la partenza alle ore 14.05 da Castiglione (in coincidenza con la corsa proveniente da Grosseto).

Il sabato scolastico le corse effettuano itinerario normale in quanto non necessita il transito dagli Istituti Scolastici. Per l’uscita delle ore 14.30 gli studenti utilizzano la corsa delle ore 14.55 da via Amendola (proveniente da Piombino) e diretta a Grosseto.

Linea 37F Montieri-Massa Marittima-Follonica

La corsa delle ore 7.00 da Massa Marittima a Follonica (1° Maggio), viene soppressa il sabato scolastico;

La corsa delle ore 7.00 da Massa Marittima a Follonica Fs, il sabato non transita dagli Istituti Scolastici, ma da via Massetana procede per via Golino, Stazione Fs;

La corsa delle ore 9.10 da Follonica Fs a Massa M., dal lunedì al venerdì scolastico viene posticipata alle ore 13.35 da Follonica FS con transito dagli Istituti Scolastici alle ore 13.40;

La corsa delle ore 10.45 da Massa a Follonica, dal lunedì al venerdì viene posticipata alle ore 13.00;

La corsa delle ore 15.10 da Follonica a Massa, dal lunedì al venerdì scolastico viene anticipata alle ore 14.30 da Follonica FS con transito dagli Istituti Scolastici di Follonica alle ore 14.35;

Le corse delle ore 12.55 da Follonica/1° Maggio a Massa vengono soppresse il sabato scolastico;

La corsa delle ore 13.35 da Follonica Fs a Massa, il sabato non transita dagli istituti scolastici, ma da Follonica Fs prosegue per via Matteotti, Lungomare Carducci, via Bicocchi, via Massetana, Rondelli, Massa M.ma.

La corsa delle ore 13.45 da Massa a Montieri viene soppressa il sabato scolastico;

La corsa delle ore 14.25 da Montieri a Massa M.Ma viene soppressa il sabato scolastico;

Inoltre, viene attivata una nuova corsa, il martedì e giovedì scolastico, delle ore 15.00 da Massa M.ma-Prata-Boccheggiano-Montieri in coincidenza con la corsa delle ore 14.30 da Follonica. Restano inalterate le corse delle ore 12.55 e 13.40 per le uscite delle ore 12.50 e 13.40 e viene inserita una corsa alle ore 14.30 per l’uscita delle ore 14.30 del martedì e giovedì.

Viene introdotta una nuova corsa il martedì e giovedì alle ore 15.00 da Massa M.ma a Montieri in coincidenza con la corsa delle ore 14.30 proveniente da Follonica.

Linea 30F Follonica-Scarlino

Per gli studenti diretti a Scarlino non si prevedono modifiche di orario in quanto possono utilizzare le corse già in esercizio, ovvero quelle delle ore 13.15, 13.35 (linea 37F) e 14.36.