Scuole dell'infanzia comunali, pubblicati i punteggi provvisori per l'ammissione

Grosseto: Entro e non oltre l'8 marzo è possibile prendere visione (al link new.comune.grosseto.it) delle liste dei punteggi provvisori per l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali, verificare il punteggio ottenuto ed eventualmente richiederne la revisione, solo ed esclusivamente per quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda presentata.

Due le modalità possibili attraverso le quali presentare il “Modulo di istanza revisione punteggi”:

- invio tramite casella di posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it

In questo caso l'invio è possibile anche per PEC di un soggetto terzo. Se si utilizza questa procedura nell’oggetto della PEC dovrá essere riportato il nome del richiedente e la domanda da esso sottoscritta con allegato il proprio documento di identità. In assenza dei documenti richiesti, la domanda verrà considerata inammissibile.

- a mano direttamente al personale incaricato dell'ufficio Nidi e Scuole dell’infanzia comunali – via Saffi 17/c Grosseto agli orari riportati sul sito new.comune.grosseto.it

I punteggi provvisori potranno subire modifiche e/o variazioni a seguito dei controlli attivati sulla veridicità delle autodichiarazioni o di richieste fondate di revisione del punteggio provvisorio assegnato.