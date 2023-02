Attualità Scuole d'infanzia comunali: riaperti i termini per le iscrizioni 7 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Il Comune informa che sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di ammissione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2023/2024. Le domande possono essere presentate dal 7 al 21 febbraio 2023 secondo queste modalità:

- Invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo istituzionale: comune.grosseto@postacert.toscana.it - consegna a mano al Servizio Servizi Educativi Sport – Ufficio Nidi e Scuole dell'infanzia comunali – via Saffi 17/c – nell'orario di apertura al pubblico Lunedì/Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e Martedì/Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,00. Si ricorda che il mercoledì l'ufficio è chiuso al pubblico. Contestualmente, si comunica inoltre che viene revocato il precedente limite anagrafico per la scuola dell'infanzia di Istia d'Ombrone. Per ogni informazione e per accedere al modulo di domanda è possibile consultare il seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/#:~:text=Si%20comunica%20che%20dal%2016,'anno%20scolastico%202023%2F2024.





