Scuole che promuovono la salute, i progetti camminano insieme: 57 istituti coinvolti

Momento di condivisione all’assemblea generale annuale della Rete regionale

Firenze: Da progetti per le scuole a progetti con le scuole. Ha fatto un salto di qualità l’opera di condivisione dei programmi per la salute che Asl Tse propone agli istituti scolastici del suo ambito. Dopo l’assemblea della rete regionale che si è tenuta a Firenze lo scorso 30 settembre, è stata sottolineata l'importanza del passaggio da una logica di proposta ad una dinamica di piena condivisione.

La tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle competenze istituzionali sia del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) che del Ministero della Salute. “Scuole che Promuovono Salute (Sps)” è un programma del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (Pp 01) che vede la collaborazione tra “Scuola” e “Salute” per promuovere la cultura del benessere e stili di vita salutari all’interno della comunità scolastica e a partire da questa.

L'assemblea si è tenuta al Teatro della Compagnia di Firenze lo scorso 30 settembre, alla presenza di dirigenti scolastici/che e referenti per il benessere e la promozione della salute, alle figure di riferimento e tutor Sps Asl e a professioniste/i che operano nella promozione della salute.

Il coordinamento delle attività è a capo dell'Ad Promozione ed Etica della salute ed i referenti per Asl Toscana sud est sono 4: Guya Monti per l'area provinciale grossetana, Cristina Moscatelli per l'area provinciale senese, Renzo Paradisi per l'area provinciale aretina e Aniello Buccino, assistente sanitario, referente aziendale .

Sull'intero territorio aziendali sono presenti 120 istituti scolastici di cui 57 scuole aderenti alla Rete Sps (47.5%) che sono così distribuite nei tre ambiti provinciali: Arezzo 24 Istituti, Grosseto 19 Istituti e Siena 14 Istituti. All'interno degli ambiti provinciali ci sono le scuole Polo che sono rispettivamente il Liceo Vittoria Colonna per Arezzo, il Liceo Alessandro Volta per Siena e Ic «Leopoldo II Lorena» per Grosseto.

«Nonostante la sua recente istituzione, avvenuta nel 2022, la Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute ha registrato una rapida crescita e solo nel nostro territorio aziendale include ad oggi 57 scuole di ogni ordine e grado per un totale di 188 plessi. Dichiara il Aniello Buccino: «L'istituzione del profilo di salute è uno strumento strategico e operativo che permette ad ogni singola scuola aderente alla Rete Sps di mappare, monitorare e pianificare le azioni per il benessere della comunità scolastica. La partecipazione dei tutor Sps (assistenti sanitari) nei tavoli di coprogettazione scolastica consente di realizzare le iniziative in modo efficace e puntuale. La promozione della salute nel setting scolastico è un percorso trasversale e sistemico che coinvolge l'intera comunità scolastica, richiede azioni continuative per consolidare le buone pratiche di benessere. L'approccio con l'avvento della Rete Sps è cambiato, si è passati da un progetto per la scuola a un percorso con la scuola».