Attualità Scuola via Anco Marzio, adeguamento degli impianti elettrici ordinari e speciali 12 dicembre 2023

12 dicembre 2023 136

136 Stampa

Redazione

Grosseto: L'Amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di adeguamento degli impianti elettrici ordinari e speciali della scuola primaria di via Anco Marzio.

Si tratta di un intervento concepito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un importo pari a 130mila euro. “La nostra Amministrazione continua ad impegnarsi nella valorizzazione e nella riqualificazione delle infrastrutture – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -, interventi come questi sono di primaria necessità.” Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Scuola via Anco Marzio, adeguamento degli impianti elettrici ordinari e speciali Scuola via Anco Marzio, adeguamento degli impianti elettrici ordinari e speciali 2023-12-12T17:30:00+01:00 97 it Scuola via Anco Marzio, adeguamento degli impianti elettrici ordinari e speciali PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/27/20211127200526-deb19e3a.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/27/20211127200526-deb19e3a.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 12 Dec 2023 17:30:00 GMT