Scuola-Sport, Gabbrielli: "Approvato alla Camera Ddl su utilizzo impianti scolastici da parte di associazioni sportive"

Grosseto: "Il grande risultato del Governo, che è riuscito a dare nuova importanza alla scuola e allo sport scolastico, rappresenta un importante traguardo, frutto delle decisioni assunte nei giorni scorsi nelle Camere del Parlamento", commenta Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale e capo gruppo Forza Italia comune di Grosseto.

"È stato approvato all’unanimità in prima lettura alla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni o società sportive. Partito da una proposta di origine parlamentare, il testo ha ricevuto il convinto sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza.

Il testo definitivo è stato realizzato grazie a una forte sinergia tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il Ministro Valditara ha sottolineato come si tratti di un risultato di grande rilievo per la promozione dello sport a scuola, in piena coerenza con l’importante investimento di quasi un miliardo di euro già destinato al potenziamento delle infrastrutture e delle attività sportive negli istituti scolastici.

Anche il Ministro Abodi ha evidenziato che il provvedimento rappresenta un passo significativo per rilanciare il diritto alla pratica sportiva e per favorire un uso più ampio e condiviso degli impianti scolastici da parte delle comunità locali. Si tratta di un segnale concreto che conferma l’impegno del Governo per la valorizzazione della scuola come luogo di formazione, crescita e benessere anche attraverso lo sport2, conclude Gabbrielli.