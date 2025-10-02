Scuola, Rossi (FDI): "Da Mim 8,5 milioni di euro per istituti toscani, oltre 200 Mila euro al Leopoldo di Lorena"

Firenze: “Accolgo con grande soddisfazione la notizia annunciata dal collega Alessandro Amorese: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato quasi 8 milioni e mezzo di euro agli istituti tecnici e professionali della Toscana per realizzare laboratori innovativi. Si tratta di un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani e sulla formazione legata al mondo del lavoro”.

“Particolarmente significativa – aggiunge Rossi – la quota di oltre 200 mila euro destinata all’Istituto Leopoldo di Lorena di Grosseto, un sostegno che consentirà agli studenti maremmani di formarsi con strumenti all’avanguardia e competenze spendibili. Grazie al governo Meloni e al ministro Valditara, la scuola toscana diventa più moderna e competitiva, capace di rispondere meglio alle sfide del presente e alle opportunità del futuro”. E’ quanto dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.



