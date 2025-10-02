Scuola, Petrucci (FdI): ''200mila euro all'Istituto Leopoldo II Lorena di Grosseto per laboratori professionali''

Grosseto: “All’Istituto Leopoldo di Lorena di Grosseto arrivano 201.000 euro destinati a nuovi laboratori professionali. È una notizia importante, che dimostra la concreta attenzione del governo Meloni e del Ministero dell’Istruzione verso il nostro territorio e verso la scuola.

Ringrazio l’esecutivo per questo stanziamento che non è solo un investimento in strutture, ma un investimento nelle competenze e nel futuro dei nostri ragazzi, che avranno così modi di potenziare concretamente il loro percorso di istruzione. Avere laboratori moderni e adeguati significa offrire ai giovani la possibilità di formarsi con strumenti all’altezza delle sfide del mondo del lavoro, rafforzando il legame tra scuola, impresa e comunità locale. Con interventi come questo costruiamo una Maremma più forte e più competitiva, capace di offrire nuove opportunità ai suoi studenti e di preparare le generazioni future a diventare protagoniste dello sviluppo del territorio”. È quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.