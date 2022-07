annuncio Attualità Scuola Pascoli: Nuovo progetto per abbattimento barriere architettoniche 29 luglio 2022

Redazione Il progetto esecutivo richiederà un importo totale di 75mila euro. Grosseto: La giunta comunale durante la sua ultima seduta ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite la realizzazione di rampe per diversamente abili presso la scuola media “G.Pascoli” di Grosseto.

Dopo che l'Istituto Comprensivo 2 di Grosseto ha segnalato la necessità di realizzare delle rampe per consentire la piena accessibilità, anche a persone con ridotta capacità motoria, degli spazi esterni della scuola, l'amministrazione si è mossa per risolvere questa criticità ed ha approvato il progetto esecutivo che richiederà un importo totale di 75mila euro.





