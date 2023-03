Scuola: Lezioni di filosofia alla Scuola Primaria di Acquapendente

Acquapendente: Due interessanti progetti approfondimento consueta didattica per l’Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente così come fortemente voluto dalla Dirigente Luciana Billi. Lezioni di filosofia alla Scuola Primaria che hanno riscosso entusiasmo. Come quella tenuta dal Professore Sergio Prosperuzzi ed il suo assistente studente Maurizio Golini (per la gioia dell’omonimo mitico padre titolare della Ditta Goma che tra l’aggiustare una macchina da cucire e l’altra vede il figlio crescere e regalargli enorme soddisfazioni) Uditori alunni ed insegnati classi 4 A e 4 C (fotografia 1) nell’ambito di un insolito incontro che li ha presi letteralmente per mano guidandoli lungo un percorso guidato che pone le fondamenta di un pensiero autonomo, critico ed analitico mirante a consolidare le competenze di argomentazione e di precisione lessicale nei ragazzi.





Aiutarli a farli ragionare, riflettere ed aprire la mente alla curiosità. Andando fuori dagli schemi e cercando con sguardo critico le proprie risposte ai tanti perché della vita. Disponibili e professionali “Maestro ed Allievo”. Ma soprattutto capaci di catturare con la dialettica l’attenzione di chi non è abituato a fare ragionamenti filosofici. Lezioni di fisco per seminare legalità per le classi 5 A e 5 B. Così come voluto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione dedicato alla promozione della legalità fiscale e volto a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale. Dottoressa Maria Innone e Dottor Massimo Lepentino magistrali introduttori di concetti come il rispetto delle regole e spiegare il motivo per cui è indispensabile che ognuno contribuisca al funzionamento della Società pagando le imposte. Inoltre, come funzionano le tasse, perché è giusto pagarle e quali siano le attività ed il ruolo delle due Agenzie fiscali.