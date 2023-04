Scuola: Il Polo Bianciardi in visita al Senato

La sen. Petrucci: “Una gioia salutare i junior ambassador europei”.

Roma: I giovani “junior ambassador” europei dell’Iis Polo Luciano Bianciardi di Grosseto sono stati ricevuti questa mattina a Roma, in Senato, per un incontro all’interno di Palazzo Madama organizzato dalla senatrice Simona Petrucci, seguito dall’accesso in Aula per assistere a una parte del dibattito in corso.



Come è noto, il Polo Bianciardi è diventato “scuola ambasciatrice” del Parlamento Europeo nell’ambito del progetto Epas (European Parliament Ambassador School), promosso dall’Ufficio Italia del Parlamento Europeo, con la collaborazione di ItaliaCamp. Tra gli alunni della scuola, in seguito, sono stati selezionati 20 studenti che sono diventati junior ambassador: veri e propri portavoce delle iniziative del Parlamento Europeo non solo all’interno dell’istituto ma anche nel proprio territorio di riferimento.





Ad accogliere i ragazzi, accompagnati dalla dirigente scolastica dott.ssa Barbara Rosini e dalle professoresse referenti per il progetto EPAS Federica Cipolletta, Jessica Fabbrizzi e Simonetta Baccetti, la stessa senatrice Petrucci, che ha salutato gli ospiti insieme ai senatori Giulio Terzi, già Ministro degli Esteri, Marco Scurria e Paolo Marcheschi, e all’on. Fabrizio Rossi.

È stata una vera gioia – commenta Simona Petrucci – aprire le porte del Senato a questi ragazzi e ai loro professori, che hanno saputo guidarli in un’esperienza che si sta rivelando per loro indimenticabile. Essere junior ambassador significa avere l’opportunità di conoscere da vicino le istituzioni che ci governano, in quanto cittadini italiani ed europei, studiarne i meccanismi, comprenderne i punti di forza e debolezza ed essere in grado di incidere concretamente. Questi ragazzi, insieme ai loro docenti, si sono fatti portatori di un messaggio di partecipazione attiva e consapevolezza: un bagaglio di portata enorme. Grazie ai miei colleghi in Senato Giulio Terzi, Marco Scurria e Paolo Marcheschi, e a Fabrizio Rossi che ci ha raggiunto dalla Camera dei Deputati, per aver salutato insieme a me i giovani ambasciatori, a cui auguro una vita e un impegno sempre più guidati da studio e passione”.

La dirigente scolastica, dott.ssa Barbara Rosini, aggiunge: “Per tutti noi quella di oggi è stata una giornata magnifica, che si colloca in un percorso davvero importante che l’Istituto Bianciardi, i suoi studenti, i suoi docenti, hanno voluto intraprendere con vera determinazione. Conoscere i luoghi e gli strumenti della democrazia, toccare da vicino la vita parlamentare, vuol dire infatti favorire la nascita e lo sviluppo dei cittadini del futuro: coscienti e consapevoli del loro ruolo. A nome del Polo “Luciano Bianciardi”, i ringraziamenti più sentiti per la calorosa accoglienza in Senato”.