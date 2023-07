Attualità Scuola di viale Giotto: al via procedura di gara per affidamento lavori della mensa 4 luglio 2023

4 luglio 2023 220

Stampa

Redazione

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha pubblicato in data 30 giugno scorso la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Costruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso mensa per la scuola primaria di viale Giotto”. Il progetto è finanziato nell'ambito di Pnrr e rientra tra gli interventi destinati al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. La procedura è attualmente in fase di pubblicazione anche sulla piattaforma regionale start al link strart.toscana.it, attraverso il quale è possibile partecipare alla gara. Il 17 luglio è il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Seguici





