Scuola di via Monte Bianco, GRC: “Ecco la verita’ non detta dal sindaco”

Grosseto: “Con un video su Facebook del 9 febbraio il sindaco ha comunicato urbi et orbi di aver trovato la soluzione per la scuola di via Monte Bianco che, come noto, a breve sarà sottoposta ad un intervento di demolizione e successiva ricostruzione grazie ai fondi europei del PNRR”, dice Carlo De Martis, Capogruppo di ‘Grosseto Città Aperta’ nel Consiglio comunale di Grosseto.







“Dopo mesi di annunci e marce indietro, tra ipotesi di smembramento delle classi e di collocazione degli studenti nei container, - prosegue De Martis - Vivarelli Colonna ha deciso che gli studenti rimarranno dove sono per i tre anni lungo i quali si svolgeranno gli interventi edilizi. Un annuncio che ha riacuito le (comprensibili) ansie e preoccupazioni di genitori, studenti, insegnanti e dirigenti, che il sindaco ha cercato di parare lasciando intendere che a quella scelta fosse stato costretto da ritardi del Ministero. Peccato che le cose stiano diversamente. Acquisendo gli atti del progetto della nuova scuola abbiamo appreso che l’8 giugno 2022 il Comune trasmetteva al Ministero una scheda nella quale era già previsto – e oltretutto individuata quale unica soluzione – che l’intervento di demolizione e ricostruzione sarebbe stato eseguito mantenendo l’intera attività scolastica in via Monte Bianco. Ciò, si legge: “per consentire la continuità didattica altrimenti non possibile in quanto, questo Ente, non ha la possibilità di ricollocare tutti i quasi 400 alunni attualmente presenti in altre strutture scolastiche”.

“Sorge spontanea la domanda: - commenta De Martis - perché di questa decisione non sono stati immediatamente informati l’Ufficio scolastico provinciale, la Dirigente scolastica, i docenti, il personale amministrativo e, soprattutto, le famiglie e gli studenti?

Forse perché poteva apparire una scelta impopolare?

E’ allora per questo che si è preferito rincorrere per mesi in modo schizofrenico le più disparate ipotesi, da quella assurda dello smembramento delle classi all’alternativa dei container (poi arenatesi perché ritenuta troppo onerosa dall’amministrazione comunale, o almeno da una parte della maggioranza), il tutto inframezzato pure dalla ricerca affannosa di un immobile da prendere in affitto o acquistare attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico a ridosso della fine dell’anno?

Ed ancora: se dopo aver originariamente previsto il mantenimento dell’attività didattica in loco durante i lavori si sono cercate opzioni alternative, questo significa che la stessa Amministrazione comunale non è poi così convinta di questa soluzione, che pure il sindaco ha sbandierato come ottimale nel video del 9 febbraio?

Noi crediamo che il primo dovere di un amministratore pubblico sia il dovere della verità, insieme al rispetto per l’intelligenza dei propri cittadini, e siamo certi che se le problematicità di un intervento come quello che attende la scuola di via Monte Bianco fossero state illustrate per tempo e con la necessaria trasparenza, sindaco e assessori si sarebbero risparmiati tante polemiche e le famiglie sarebbero state più serene nel confermare l’iscrizione dei propri figli”.

“A questo punto il danno ormai è fatto. Le iscrizioni presso la scuola di via Monte Bianco sono crollate, molte classi non potranno formarsi e, va da sé, a farne le spese saranno anche i docenti ‘perdenti posto’. Ma il danno più grande probabilmente è quello che tocca il rapporto fiduciario che deve sempre esserci, al di là dei colori politici, tra i cittadini e coloro che sono chiamati ad amministrare una comunità. Un rapporto fiduciario che questa vicenda ha inevitabilmente incrinato, e certo non aiutano le dichiarazioni rese alla stampa dall’assessore ai lavori pubblici Ginanneschi il quale ha bollato come ‘caciara’ le preoccupazioni che intorno alla vicenda sono state espresse da più parti. Per venerdì 17 alle ore 10.00 in Municipio è convocata, su sollecitazione del Movimento 5 Stelle, una Commissione consiliare aperta al pubblico, per provare finalmente a portare un po’ di chiarezza sulla situazione e il futuro di via Monte Bianco. Ci auguriamo che sia l’occasione per chiudere la stagione degli annunci e ricominciare a parlare di cose concrete”, conclude Carlo De Martis, Capogruppo di ‘Grosseto Città Aperta’ nel Consiglio comunale di Grosseto.