Scuola di musica CMM: 30 anni di formazione e passione per la musica

Grosseto: Il 2024 segna un importante anniversario per una delle realtà formative più importanti e longeve della provincia di Grosseto in ambito musicale: sono infatti 30 gli anni di attività di CMM Musica Moderna, che ha contribuito a formare in maniera professionale e amatoriale generazioni e generazioni di musicisti grossetani e non, ponendosi come una delle strutture di riferimento in Toscana.



Per celebrare questo notevole traguardo la Direzione della scuola, con tutto il suo staff e con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha deciso di regalare e regalarsi una due giorni di eventi in pieno stile CMM, coniugando cioè didattica e intrattenimento, mettendo sempre in primo piano la qualità dell’offerta proposta.

Il 22 e il 23 marzo, il luogo considerato “tempio” della musica per la città di Grosseto, la “Sala Eden”, locale che sin dagli anni ’60 ha visto calcare il palcoscenico da grandi artisti del panorama musicale italiano e la nascita delle prime band di tanti cantanti e tanti artisti locali, sarà teatro di tre grandi eventi: il venerdì alle 10.30 Gianlu Gentilesca, musicista e vero e proprio influencer-musicale, noto al giovane pubblico come “Il Chitarrista di TikTok, incontrerà gli alunni delle scuole secondarie di primo grado Ungaretti e Pascoli di Grosseto.

Attraverso un dinamico e divertente talk-show con il noto musicista del web, i ragazzi avranno modo di capire da dove proviene la Musica Moderna, quali sono le radici del rock, del pop e dei generi musicali, le band, gli artisti famosi, le canzoni iconiche, fino ad arrivare alla scena musicale attuale. La musica sarà al centro del dibattito. L’artista, supportato dai docenti e musicisti CMM, suonerà dal vivo tantissimi esempi di riff e melodie famose, attraverso i quali gli studenti potranno comprendere aspetti fondamentali della scrittura delle canzoni, dell’arrangiamento, della collocazione stilistica, nonché aneddoti e segreti della storia della “Musica Popolare Moderna”.

Nello stesso giorno, alle 21.00 sarà la volta del concerto di Bungaro con una tappa live del suo tour “Volevo Volare con i Piedi per terra”: attraverso le sue canzoni l’artista brindisino che vanta più di 30 anni di carriera, quattro premi della critica al festival di Sanremo, due premi Musicultura, Nastri D’Argento e Nomination al David di Donatello, racconterà la sua storia fatta di raffinate e sempre eleganti melodie di alto livello, accompagnato da Marco Pacassoni al vibrafono e allo xilofono.

Il sabato sera, alle ore 21.00, sarà il vero e proprio momento della festa con un concerto spettacolo che farà fare un tuffo nel passato: “A spasso nei nostri… 30 anni” sarà un viaggio in cui attraverso musica, racconti, aneddoti, interviste ed ospiti, saranno raccontati i tre decenni di CMM. La linea del tempo di CMM sarà percorsa in lungo e in largo, estesa alla “linea parallela” della storia della Musica Moderna, dagli anni ’60 ad oggi. Tante, tante canzoni di tutti i generi, suonate dal vivo con tutto lo staff docenti CMM al completo, al quale si uniranno musicisti ospiti ed ex allievi. Immagini e filmati storici ritrarranno le tappe importanti dell’attività della scuola in questi Trent’anni di attività.

“Siamo veramente contenti – affermano i Direttori della scuola Andrea Flaminio e Mirko Pieri – di poter festeggiare questo bel traguardo professionale insieme a tutta la città di Grosseto: abbiamo voluto esagerare nelle celebrazioni di questo anniversario, organizzando due giornate che non fossero autoreferenziali, ma che potessero dare un valore aggiunto alla nostra città in termini formativi e di proposte artistiche musicali. Gianlu Gentilesca e Bungaro sono due nomi noti al panorama nazionale e abbracciano pubblici differenti, permettendoci di arrivare sia ai giovani che ai meno giovani. Ringrazio davvero di cuore chi ci sta aiutando a realizzare questo evento, il Comune di Grosseto, la cooperativa Uscita di Sicurezza, Conad, Banca Tema, Groupama, Alleanza Assicurazioni, Porca Vacca Italia, Oktopus Fastfood ma soprattutto il nostro staff, gli allievi di oggi e di ieri e le loro famiglie.”

“È un traguardo significativo per CMM Musica Moderna - affermano con enfasi il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Tre decenni di impegno che hanno plasmato generazioni di musicisti, sia professionisti che amatoriali, non solo a Grosseto ma anche oltre, posizionando la struttura come punto di riferimento nella regione toscana. Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento nei confronti di CMM e del suo dedicato staff per il loro costante lavoro e per aver organizzato due giornate di festeggiamenti indimenticabili presso la Sala Eden, che sicuramente allieteranno il pubblico grossetano".

Tutti gli eventi saranno completamente gratuiti e ad ingresso libero. Per maggiori informazioni si potranno consultare le pagine social della scuola, il sito www.cmmweb.it o chiamare lo 392 999 8106.