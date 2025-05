Cultura Scuola di cinema: tutto pronto per la presentazione dei corti di fine anno 12 maggio 2025

12 maggio 2025 162

162 Stampa

Redazione

Tutto pronto per i corti della Scuola di cinema di Grosseto diretta da Francesco Falaschi e Alessio Brizzi. Grosseto: L’edizione 2024-2025 si è chiusa da poco e lunedì 19 maggio alle ore 18 al Multisala Aurelia Antica si potranno vedere i risultati di quest’anno: quattro cortometraggi girati interamente dagli allievi. La Scuola, che ha il sostegno della Fondazione CR Firenze, in questa occasione presenta i corti realizzati da e con i partecipanti ai corsi di regia, sceneggiatura e recitazione: Il regalo, La ragazza del film, Cineteca, Effetto Madeleine. Si tratta di quattro storie originali ideate nel laboratorio di sceneggiatura e messe in scena e girate a conclusione del lavoro svolto nel corso di regia. Fuori programma verrà presentato il cortometraggio realizzato a cura dall’Associazione Storie di cinema Ragionevoli dubbi, ancora in fase di post-produzione, sul quale si chiederà anche un confronto con gli spettatori. Per valorizzare il lavoro individuale degli allievi-attori Samuele Covitto, Giada D’Apice, Tommaso Fattoi, Marco Frassinetti, Alessandra Pannini e Margherita Picchiotti, seguiti da Arianna Ninchi, saranno mostrati i video dei loro monologhi, tutti tratti da scene famose di film. L’incontro sarà anche l’occasione per comunicare alcune anticipazioni sui corsi 2025 - 26 della Scuola di Cinema. Per l’Associazione Storie di cinema interverranno Alessio Brizzi e Francesco Falaschi, mentre per Fondazione CR Firenze saranno presenti Carlo Vellutini, membro del CDA, e Francesca Peri, membro del Comitato di Indirizzo, che illustreranno la centralità del ruolo svolto dalla Fondazione CR Firenze nella proposta culturale e organizzativa della Scuola di Cinema. Cinema Aurelia Antica lunedì 19 Maggio ore 18 – 19,00. INGRESSO GRATUITO Segue aperitivo

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Scuola di cinema: tutto pronto per la presentazione dei corti di fine anno Scuola di cinema: tutto pronto per la presentazione dei corti di fine anno 2025-05-12T09:45:00+02:00 342 it Tutto pronto per i corti della Scuola di cinema di Grosseto diretta da Francesco Falaschi e Alessio Brizzi PT2M /media/images/un-momento-della-lavorazione-dei-corti.jpg /media/images/thumbs/x600-un-momento-della-lavorazione-dei-corti.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 12 May 2025 09:45:00 GMT