Scuola: futuri cuochi e pasticceri a lezione al mercato degli agricoltori Coldiretti

Grosseto: Futuri cuochi e pasticceri dell’Istituto Alberghiero di Grosseto a lezione al mercato contadino di Campagna Amica di via Roccastrada per conoscere da vicino le produzioni di qualità locali, imparare a leggere l’etichetta di origine con l’ausilio di un tutor e scoprire i vantaggi di utilizzare i prodotti che arrivano direttamente dalle aziende del territorio per la preparazione di dolci e pietanze. Una cinquantina gli studenti delle classi 3, 4 e 5 dell’Istituto Alberghiero che hanno fatto visita martedì 14 febbraio al mercato di Coldiretti dove hanno avuto l’occasione, suddivisi in gruppi, di conoscere ed interagire con i produttori agricoli e di toccare con mano la straordinaria ricchezza delle nostre campagne ed i nostri allevamenti. L’obiettivo condiviso di Coldiretti e dell’Istituto Alberghiero è avvicinare il mondo agricolo a quello della scuola (e viceversa) per valorizzare le produzioni locali attraverso le nuove generazioni di cuochi e pasticceri.



“Gli studenti dell’alberghiero saranno un giorno gli ambasciatori del territorio. Hanno una fortuna incredibile: quella di poter contare sulla disponibilità di un paniere di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e grandissima varietà che gli consente di creare piatti e ricette con una precisa identità e distintività. Insieme vogliamo favorire un collegamento costante tra scuola e imprese agricole, tra formazione e territorio. – spiega Lorenzo Dori, Presidente dell’Agrimercato di Campagna Amica – I giovani che oggi studiano per diventare cuochi e pasticceri, o che più in generale lavoreranno nel settore della ristorazione, hanno un ruolo importantissimo che va al di là del semplice acquistare le produzioni agricole locali ma anche di saperle comunicare con i valori e la storia che le caratterizza. Ma per farlo bisogna prima conoscerle in maniera approfondita le filiere, sapere leggere l’etichetta, essere sicuri della tracciabilità. Questi momenti di incontro sono un primo fondamentale approccio per gli studenti nei confronti della maremma agricola e di Campagna Amica”. Tra i prodotti che hanno destato più curiosità ci sono le farine di grani antichi ed i prodotti a denominazione come la Chianina IGP. Produzioni che caratterizzano la ristorazione locale. “Si può parlare di ristorazione veramente tipica o di ristorazione nel segno della tradizione quando i prodotti che vengono utilizzati per preparare quel piatto o quella portata appartengono al 100% al territorio. Ma non sempre è così. – prosegue ancora Dori – La sopravvivenza e la crescita della nostra agricoltura, delle aziende agricole, degli allevamenti passa anche dal ruolo chiave della ristorazione che ha la responsabilità di salvaguardare l’autenticità a tavola. Le nostre aziende agricole vogliono insegnare esattamente questo agli studenti”.

La lezione al mercato rientra tra le attività del progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” promosse dal Comitato Donne Impresa Coldiretti Grosseto. “Il progetto – spiega Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto – ha già coinvolto e coinvolgerà decine di classi di ogni ordine e grado della provincia. Le lezioni rappresentano momenti di didattica, nel percorso formativo, di grande interesse e curiosità per gli alunni di tutte le età. Le visite in fattoria, così come la narrazione degli agricoltori, sono momenti di contatto diretto ed esperienza. I contenuti arrivano al bersaglio. Se noi facciamo maturare già in età scolare la consapevolezza che un’alimentazione sana, è un’alimentazione trasparente, tracciabile, sostenibile e sicura, abbiamo creato le condizioni per una comunità responsabile e cosciente in grado di scegliere e di comprendere la differenza tra un prodotto senza distintitività, identità e assolutamente anonimo, con un prodotto agricolo, a filiera corta, riconoscibile e con una identità precisa”.