annuncio Sport Scuola Calcio Femminile, l'Invictasauro è pronta per le iscrizioni 9 agosto 2022

9 agosto 2022 125

125

Redazione Grosseto: L'Invictasauro, nell'ottica di attivare un corso di Scuola Calcio Femminile per le bambine nate negli anni 2011, 2012 e 2013, con il suo Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Maurizio Bruni, ha partecipato alla riunione organizzata dalla Figc Femminile SGS stagione 2022/2023.



"La riunione, - spiega Maurizio Bruni - è stata gestita dal Coordinatore Regionale della Figc Prof. Enrico Gabbrielli e dalla Delegata Regionale del Calcio Femminile SGS Giulia Bettazzi. Durante l'incontro si è parlato dell'attività del Calcio Femminile e della organizzazione dei Campionati sia a livello Nazionale, Regionale e Provinciale. La Asd Invictasauro, qualora vi fossero i numeri necessari, sarebbe interessata ad iscrivere nella fase autunnale, una formazione tutta composta da bambine del 2011-2012-2013 al campionato provinciale dei Pulcini 2012 maschile e in primavera a partecipare al Torneo DANONE CUP FEMMINILE a livello interprovinciale, dove sono previsti raggruppamenti ogni 14 giorni". "La Asd Invictasauro, invita tutte le bambine interessate a chiedere informazioni per e-mail: invictasauro@gmail.com - oppure per cellulare al Responsabile della Scuola Calcio Tel. 338/8676233. (foto di repertorio)

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Scuola Calcio Femminile, l'Invictasauro è pronta per le iscrizioni Scuola Calcio Femminile, l'Invictasauro è pronta per le iscrizioni 2022-08-09T16:15:00+02:00 230 it La scuola calcio dell'Invictasauro si rivolge a bambine nate negli anni 2011, 2012 e 2013. PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/08/08/20210808080215-e7c1f32c.png https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/08/08/20210808080215-e7c1f32c.png Maremma News