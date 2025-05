Giovedì 8 maggio dalle 10 allo stadio “Ridolfi” di Firenze la festa finale del progetto che ha coinvolto 80mila alunni. Presenti i campioni Andrea Lucchetta, Andrea Minguzzi e Alessia Filippi

Firenze: Una grande festa di sport, tra sorrisi, giochi e attività, per suggellare il successo del progetto “Scuola Attiva Kids per la Toscana Inclusiva”. È ciò che si vivrà giovedì 8 maggio, a partire dalle 10.00, allo stadio “Luigi Ridolfi” di Firenze e che vedrà protagonisti oltre 700 alunni delle classi 1ª della scuola primaria di tutta la Toscana, in rappresentanza delle 714 classi che hanno partecipato al progetto nelle rispettive province.

La prima edizione della festa regionale del progetto "Scuola Attiva Kids per la Toscana inclusiva" conclude l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana, Sport e Salute e Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con le Federazioni Sportive aderenti, realizzato grazie al Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Toscana.

Nello specifico, il progetto “Scuola Attiva Kids per la Toscana inclusiva”, ha previsto la presenza del Tutor Sportivo Scolastico, in affiancamento ai docenti per le attività motorie, a partire dalle prime classi, ampliando così in Toscana il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” che, in tutta Italia, porta i Tutor Sportivi Scolastici nelle classi seconde e terze della scuola primaria.

Complessivamente, il progetto “Scuola Attiva Kids” ha portato in 489 scuole toscane (di cui 423 scuole con classi 1^) e oltre 3.900 classi (di cui 714 classi 1^) della scuola primaria ben 272 Tutor Sportivi Scolastici e Tutor formatori, in rappresentanza di 28 Federazioni Sportive aderenti al progetto, che hanno coinvolto in attività educative ed inclusive un totale di 78.200 alunni (di cui 14.280 delle 1^) in 165 diversi comuni.

La festa regionale vedrà anche la presenza di ospiti istituzionali e dei Testimonial sportivi del Team “Illumina” di Sport e Salute, Alessia Filippi, Andrea Lucchetta e Andrea Minguzzi.

Sarà una giornata indimenticabile per i bambini e per i loro accompagnatori, vissuta all'insegna dell'attività motoria e dello sport e sulle note de «L’Arcobaleno in tavola», la hit coreografata e divertente sul consumo e i benefici di frutta e verdura e che ha coinvolto gli studenti in un contest, promosso con la collaborazione del MASAF, sul tema dell’educazione alimentare, approfondendo in maniera semplice e coinvolgente l’importanza di seguire una dieta sana, equilibrata e colorata.