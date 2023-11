Scuola: Amira Trial Tartare all'Alberghiero

Grosseto: Creare simultaneamente una tartare di manzo e abbinarci il calice di vino più adatto: questa è la sfida che AMIRA, l’Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi, ha promosso per il secondo anno per gli istituti alberghieri toscani. Hanno raccolto la sfida in sette Alberghieri tra cui il Leopoldo II di Lorena.

L’evento AMIRA TRIAL TARTARE si è svolto a Siena presso Palazzo Patrizi. Obiettivo era la promozione e il supporto alle nuove generazioni alla scoperta di questa passione e di questa professione. Hanno composto la giuria chef, direttori di albergo e il gran maestro Cesare Lo Verde. Nel punteggio della sfida enogastronomica era compreso anche il dresscode dei partecipano ed un test die 10 domande per esaminare la professionalità degli studenti a 360 gradi. Gli sfidano hanno dunque preparato le tartare di manzo in modalità “live” davanti alla giuria ed hanno scelto il bicchiere di vino più adatto ad esaltare i sapori del piatto da loro allestito tra quelli disponibili seleziona da un apposito sommelier.

Sono risultati vincitori: 1 Eleonora Vergine di Colle Val d’Elsa, 2 Alice Razzolini di Castel Fiorentino, 3 Emanuela Marucchi di Montecatini. Per I ‘istituto Leopoldo II di Lorena hanno partecipato Ivan Giardina e Celeste NesƟ della classe IV Sala Vendita.