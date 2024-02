"Scrittrici del territorio": Angela Veltro presenta il suo romanzo

Grosseto: E se un giorno una potente entità anonima annunciasse l'intenzione di scatenare un attacco nucleare per porre fine all'agonia di un pianeta ormai esausto a causa della crisi climatica? Quale sarebbe la nostra reazione?



Il tradizionale incontro del martedì presso la Libreria delle ragazze, ospita questa settimana, per il ciclo "Scrittrici del territorio", una giovanissima scrittrice grossetana, Angela Veltro, che propone il suo primo romanzo "Declino", ed. Portoseguro, con una storia distopica e preoccupante.

I genitori di Brisida, la giovane protagonista, decidono di impiegare il poco tempo rimasto prima della completa distruzione del pianeta, per costruire un rifugio sotterraneo in cui stipare provviste e oggetti utili alla sopravvivenza della figlia e delle sue più care amiche d'infanzia, Emma e Olivia, future superstiti di una distruzione totale. Brisida non accetta di buon grado questa decisione e interrogativi, riflessioni, improvvise decisioni, contraddizioni, si susseguono nella sua mente. "Tutti siamo nati con l'unica certezza che la nostra vita sarebbe giunta al termine precocemente, in un mondo finito prima che la mia esistenza potesse iniziare". Ci sarà una via d'uscita?

Il libro può essere interpretato come una richiesta di aiuto da parte delle giovani generazioni, un'invito a riflettere sulle nostre scelte a volte superficiali, su abitudini ormai consolidate e sulle responsabilità che come adulti necessariamente abbiamo nei confronti di chi non ha scelto di vivere nella minaccia di un futuro incerto e in un pianeta inospitale. Inoltre la lettura permette di affrontare il tema delle relazioni, dell'amicizia e della lealtà nei confronti di coloro che amiamo e ai quali siamo legati.

Dialoga con l'autrice Loretta Pizzetti.

Angela Veltro, 18 anni compiuti nasce e cresce a Grosseto dove vive e dove frequenta l'ultimo anno del Liceo delle Scienze Umane " A. Rosmini". Ama leggere e scrivere e Declino è la sua prima pubblicazione con Porto Seguro. Questa è la sua terza presentazione.