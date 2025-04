Scriabin Concert series presenta Sara Amoresano

Sabato 19 aprile alle 17.30 al Polo Le Clarisse torna la rassegna “Scriabin Concert Series”.

Grosseto: L’ospite che si esibirà in questa occasione è Sara Amoresano, che presenterà un repertorio che comprende musiche di Schumann e Chopin. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 4397974.

Sara Amoresano si diploma con il massimo dei voti nel 2017 al conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, qui conquista anche il diploma accademico di II livello nel 2019. È vincitrice di concorsi nazionali come “Campi Flegrei”, “Nuova Coppa Pianisti” di Osimo, e il contest “Maggio del Pianoforte” 2023, e a livello internazionale “Bonn Grand Prize Virtuoso Bonn”, “Swiss International Competition” e “International Clara Schumann Competition 2023”. Si è esibita in sedi e rassegne prestigiose come la Kammermusik Saal del Beethoven Haus a Bonn, la Gesellschaft für Musiktheater di Vienna e la Sala Eutherpe di Leòn, in Spagna.

Attiva anche in ambito musicologico, collabora a riviste scientifiche e divulgative ed ha partecipato a convegni di rilievo nazionale.