Scriabin Concert Series con il vincitore del Premio internazionale pianistico 2022

Domenica 19 febbraio il piano recital di Mikhail Kambarov nella Chiesa dei Bigi



Grosseto: Il nuovo appuntamento con la rassegna Scriabin Concert Series è davvero speciale: domenica 19 febbraio alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, si esibirà il vincitore del Premio internazionale pianistico “Scriabin” 2022, Mikhail Kambarov. Il giovane pianista russo torna così a Grosseto otto mesi dopo aver iscritto il suo nome nell'albo d'oro del premio (la scorsa edizione si tenne a giugno): oltre a tenere a battesimo l'edizione 2023 come “campione uscente”, Kambarov si esibirà ai Bigi con un programma che prevede l'esecuzione di brani di Bach, Haydn, Chopin, Scriabin e Schumann. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con la visita al museo; per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. In occasione del concerto sarà possibile, come di consueto, anche rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Mikhail Kambarov è nato nel 2000 in Russia e ha iniziato a suonare il pianoforte a Nizhny Novgorod all’età di 5 anni. Ha fatto il suo debutto orchestrale all’età di 8 anni con la Filarmonica di Nizhny Novgorod. Dal 2017 è allievo di Christian Wilm Müller alla Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Mikhail Kambarov è vincitore di numerosi concorsi pianistici internazionali, tra cui – oltre al Premio Scriabin – l'International piano competition di Friburgo, in Svizzera, la International Chopin competition in Estonia e la International piano competition di Wiesbaden. Nel dicembre 2018 ha intrapreso un tour di concerti negli Stati Uniti con il "Trio Fulminato". Lavora anche come accompagnatore di canzoni e ha preso parte a corsi di perfezionamento con Richard Stokes e Michael Dussek. È borsista della borsa di studio Charlotte Krupp, della Fondazione tedesca "Musikleben" e, dal 2020, dell'associazione Live Music Now Weimar.