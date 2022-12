Scriabin Concert Series con il piano recital di Yuewen Yu dedicato a Debussy

Domenica 18 dicembre nella Chiesa dei Bigi la rassegna propone l'ultimo concerto dell’anno



Grosseto: Il giovane pianista cinese Yuewen Yu è il protagonista dell’ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna “Scriabin Concert Series” organizzata dall’Associazione musicale “Scriabin” presieduta da Antonio Di Cristofano in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il pianista si esibirà domenica 18 dicembre alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi in un concerto interamente dedicato a Claude Debussy, con l'esecuzione integrale degli studi del compositore francese. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con visita al museo e degustazione di vini del Conte Guicciardini. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. Anche in occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Yuewen Yu (Quzhou, Zhejiang, 2001) ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di sei anni, sotto la guida di Geping Jin. Si è trasferito a Shanghai nel 2010 e ha studiato alla Primary Music School e alla Middle Music School, affiliate al Conservatorio, nella classe di Qi Zhang, Shuo Huang e Yunlin Yang. Dopo aver completato gli studi a Shanghai nel 2019, nello stesso anno è stato ammesso all'Università di musica, teatro e media di Hannover, dove ha studiato con noti pedagoghi pianistici. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito nel suo primo recital di pianoforte all'età di otto anni. Da allora ha partecipato a numerosi concerti nelle location più prestigiose di tutto il mondo.