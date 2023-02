Scriabin Concert Series con il piano recital di Jacopo Mai

Grosseto: La rassegna Scriabin Concert Series, organizzata dall'Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano di in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, torna domenica 5 febbraio alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, con il piano recital di Jacopo Mai. Il programma prevede l'esecuzione di brani di Brahms e Liszt. Il biglietto d'ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende la visita al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472).



Jacopo Mai (Grosseto, 1996) ha iniziato a studiare pianoforte a 6 anni nell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” con Gloria Mazzi e ha conseguito la laurea con il massimo dei voti all’Istituto “Mascagni” di Livorno nel 2019. Ha frequentato vari masterclass e un corso di perfezionamento all’Accademia internazionale di musica a Roma e ha vinto una borsa di studio Erasmus+ studiando per 6 mesi a Riga, in Lettonia, alla Jazepa Vitola Latvijas Muzikas Akadêmia. Ha frequentato il corso di alto perfezionamento all’Accademia musicale di Fiesole, nella classe del maestro Lucchesini. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, ottenendo sempre consensi e primi premi sia nella categoria solista, quattro mani e nella sezione di musica da camera. All’attività concertistica affianca quella didattica in scuole statali e in alcune scuole di musica della sua città.