Scriabin Concert Series con il piano recital di Alessandro Marano

Domenica 22 gennaio una nuova matinée nella Chiesa dei Bigi



Grosseto: Il pianista Alessandro Marano è il protagonista del nuovo appuntamento con “Scriabin concert series”, la rassegna di recital pianistici organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Marano si esibisce domenica 22 gennaio alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi con un programma che prevede l'esecuzione di brani di Haydn, Liszt e Wagner: il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con visita al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. In occasione del concerto sarà possibile – come di consueto – rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Alessandro Marano si è diplomato in pianoforte nel 2003 con il massimo dei voti al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza e nel 2007 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte a indirizzo solistico con il massimo dei voti e la lode, allievo per più di un decennio del maestro Giuseppe Maiorca. Ha frequentato per otto anni i corsi internazionali di alto perfezionamento pianistico alla Foundation “Paul Hindemith” di Blonay, in Svizzera, seguendo le lezioni di illustri maestri e concertisti di fama internazionale fra i quali Edith Fischer e Paul Badura-Skoda. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali e internazionali; svolge una intensa attività concertistica, suonando in tutta Italia e all'estero.