Scossa in Comune, Nuovo Millennio lascia Lista del Sindaco ed entra nel Gruppo Misto

“Nuovi obiettivi: “Nuovo Millennio, l’identità si rafforza con l’ingresso nel Gruppo Misto”



Grosseto: “Il gruppo Nuovo Millennio, in linea con il percorso politico post-elettorale portato avanti fino a questo momento, annuncia il suo ingresso all’interno del Gruppo Misto in Consiglio comunale. Una decisione che vuole premiare l’identità e l’autonomia di questo movimento politico grossetano, che da oltre vent’anni è presente in città, con una sua rappresentanza attiva nelle Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. In particolare in quella attuale, Nuovo Millennio si conferma punto di riferimento imprescindibile ed elemento di grande supporto all’operato del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che - con il suo secondo mandato - sta portando avanti con successo gli obiettivi prefissati già nella scorsa legislatura, con conferme e anche sorprendenti novità”. Questo l’annuncio nel tardo pomeriggio di oggi da parte di Nuovo Millennio.





I consiglieri comunali che in quest’ultimo periodo avevano dato la propria adesione a Nuovo Millennio sono Angelo Pettrone, Carla Minacci, Francesca Ciucchi e Amelia Gaviano. Tra gli assessori Riccardo Ginanneschi, alla quale ultimamente si era aggiunta anche Simona Rusconi.



Adesso il Gruppo misto, del quale già faceva parte Manuele Bartalucci, dapprima eletto in Forza Italia, ma da quasi un anno uscito da quest’ultima forza politica e passato al “Misto”, si rafforza. Quindi il Gruppo misto si presenta, pur con i propri distinguo, super affollato con ben 5 consiglieri comunali: i quattro appena usciti dalla lista del sindaco e lo stesso Bartalucci.





A questo punto la “Lista Vivarelli Colonna Sindaco” si ritrova ad essere rappresentata in consiglio comunale con solo due consiglieri: Fausto Turbanti, che è anche presidente del Consiglio comunale e Andrea Vasellini. Ma senza più nessun assessore in giunta a rappresentarla.





Quindi, leggendo il tutto da fuori dalle stanze della politica, come potrebbe leggere e interpretare queste scelte un comune cittadino? Forse, “come un bel rimescolamento delle carte in seno alla maggioranza”. Ipoteticamente gli scenari e le forze politiche che appoggiano il Sindaco in consiglio comunale potrebbero essere questi:

Fratelli d’Italia, con gli attuali 7 consiglieri comunali: Erika Vanelli, Andrea Guidoni, Simonetta Baccetti, Paolo Serra, Francesca Pepi, Annalisa Manzo e Luca Vitale. Anche se qui è già stato annunciato nell’ultimo consiglio comunale l’uscita dalla giunta da parte dell’Assessore Simona Petrucci che ha deciso di optare per il ruolo di Parlamentare a tempo pieno. A queste si aggiungono le dimissioni da vicesindaco, ma non da assessore, dell’onorevole Fabrizio Rossi, che ha dichiarato, almeno da quanto si apprende dalla stampa, che rimarrà saldamente in giunta. Al posto della Petrucci in assessorato, si ipotizza l’entrata in giunta di una consigliera comunale di FDI, e quindi lo scorrimento con il primo dei non eletti: Lucia Grechi che entrerebbe così a breve in consiglio comunale.





Poi la Lega con i suoi 5 consiglieri comunali: Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Cosimo Pacella, Giacomo Cerboni, Ludovico Baldi, e i tre assessori: Angela Amante, Riccardo Megale, e Sara Minozzi.

Infine Forza Italia, che per adesso rimane rappresentata dal solo consigliere Amedeo Gabbrielli e in giunta con Luca Agresti.





La nota di Nuovo Millennio poi prosegue: “La lista Vivarelli Colonna sindaco ha permesso a questa maggioranza di esprimere una linea di governo credibile e di pianificare un futuro di sviluppo per la nostra Grosseto. Non poteva essere altrimenti, poiché già dal 2016 Nuovo Millennio ha riconosciuto nel sindaco Vivarelli Colonna l’uomo giusto per guidare la città, scelta confermata con entusiasmo anche nel 2021, con il rinnovo della fiducia anche da parte dei cittadini, che continuano a credere fermamente in questa Amministrazione comunale.

A questo punto è arrivato il momento di dare un segnale importante in termini di identità politica, anche in vista delle sfide future che ci attendono, sempre tenendo conto del percorso congiunto avvenuto in campagna elettorale, motivo di grande orgoglio per tutti noi. Cosa cambierà? La certezza è il lavoro portato avanti dalla squadra fino a questo momento, una squadra vincente, solida e insostituibile, così come la coalizione di appartenenza. In questo contesto l’azione di Nuovo Millennio sarà ancora più incisiva e determinante”. Così termina la nota.