Scontro tra furgone e auto in città, tre persone in ospedale

Grosseto: Oggi pomeriggio, intorno alle 16:00, si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Ugo Bassi. A rimanere coinvolti nello scontro sono stati un furgone, guidato da un uomo di 40 anni, e un'auto su cui viaggiavano una donna di 79 anni e sua figlia, di 60 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Grosseto e della Misericordia di Grosseto. A causa dell'impatto, una delle due donne è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento degli operatori per estricarla in sicurezza. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul posto, tutti e tre sono stati trasportati al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Seguici



