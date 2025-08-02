Scontro tra bici e auto sulla SP 24: grave un giovane di 26 anni

Trasportato in codice 3 alle Scotte con Pegaso 1. Ferito anche un uomo di 56 anni portato al Misericordia. Sul posto sanitari e forze dell’ordine.

Campagnatico: Grave incidente stradale questa mattina, sabato 3 agosto, lungo la Strada Provinciale 24 nei pressi di Campagnatico. Lo scontro ha coinvolto una bicicletta e un’automobile e si è verificato intorno alle 7:49.

Ad avere la peggio è stato un ciclista di 26 anni, trasportato in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Le Scotte di Siena. Ferito anche un uomo di 56 anni, portato in codice 2 al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 Asl TSE, con automedica di Grosseto, un’ambulanza della Misericordia di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 1, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. Il tratto interessato ha subito rallentamenti per permettere i soccorsi.



