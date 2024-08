Orbetello: Attivato intervento del 118 della Asl Tse alle ore 14:12 per incidente stradale ad Orbetello, su Via Donatori del Sangue. Scontro fra moto ed auto. Sul posto ambulanza della Croce Rossa di Monte Argentario e forze dell’ordine. La persona ferita è un uomo di 20 anni, trasportato al pronto soccorso di Orbetello in codice 2