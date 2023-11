Cronaca Scontro frontale sulla Sp3 a Castiglione. Due feriti portati in ospedale 2 novembre 2023

Castiglione della Pescaia: Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7:00 sulla Sp3. Due i feriti, una donna di 65 anni e un uomo di 39, in uno scontro frontale tra due auto, portati all'ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2. Intervenuti ambulanza infermierizzata CRI Castiglione della Pescaia, ambulanza Misericordia Castiglione della Pescaia, vigili del fuoco e carabinieri.





