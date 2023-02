Scontro frontale con tamponamento sulla Siena-Grosseto

Grosseto: Intervento del 118 alle 20:30 di ieri sera sulla SS Siena-Grosseto per un incidente stradale all'altezza del km 51,7.

Uno scontro frontale fra due mezzi cui è seguito une successivo tamponamento. Sette i feriti, trasportati alle Scotte di Siena. Si tratta di due uomini di 30 e 36 anni e due donne di 30 e 39 anni portate in ospedale in codice 2; una donna di 22 anni è stata ricoverata in codice 3, le sue condizioni sono molto gravi; gli altri hanno riportato solo lievi ferite.

Intervenute automedica di Siena, ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza Siena, ambulanza BLSD della Misericordia di Paganico, ambulanza BLSD della Pubblica Assistenza di Castelnuovo. Attivati anche carabinieri e vigili del Fuoco.