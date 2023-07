Orbetello: In località Giannella, stanotte alle ore 00.24 i sanitari del 118 sono intervenuti per un incidente tra due auto. Nel sinistro sono rimasti feriti i conducenti dei due mezzi, uomo di 22 anni e donna di 26 anni, entrambi portati in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Sul posto ambulanza Misericordia Porto Santo Stefano, automedica Orbetello e CRI Orbetello, carabinieri e vigili del fuoco.