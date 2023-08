Massa Marittima: Attivati i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse alle ore 17:46 circa a Massa Marittima, in Via Massetana sud per incidente stradale. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Un ferito, un uomo di 40 anni, che è stato trasportato in codice 2 a Siena con l'elisoccorso Pegaso 1.

Sul posto anche un ambulanza di Massa Marittima.