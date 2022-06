Scontro auto-moto, centauro e passeggero ricoverati alle Scotte

Orbetello: Incidente stradale tra auto e moto oggi nel tardo pomeriggio. Il sinistro è accaduto attorno alle ore 18.15 all'incrocio tra la SP di San Donato e la SP Talamonese nel Comune di Orbetello. Uno scontro auto-moto con tre persone ferite.

Il conducente della moto, un uomo di 52 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso delle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2 in codice 3. Anche una donna di 49 anni, che era sulla moto è stata trasportata a Siena in codice 2. Un'altra donna di 50 anni, la conducente dell'auto, è stata invece trasportata in codice 1 al pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello. Sul posto la i sanitari del 118 della Misericordia di Albinia con due ambulanze mentre per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.







(foto di repertorio)