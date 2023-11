Sconfitta l’Under 17 del Castiglione a Forte dei Marmi

Nel recupero della terza giornata i giovani di Paghi hanno resistito un tempo e sono crollati nella ripresa. Ferme tutte le altre squadre



Castiglione della Pescaia: Sconfitta per la Blue Factor, 15-4, nel campionato under17: nel recupero della terza giornata, il Castiglione di Federico Paghi ha giocato una buona partita nel primo tempo, chiuso addirittura in vantaggio per 4-3. Nella ripresa i rossoblu versiliesi hanno cambiato marcia, mettendo sotto i biancocelesti. In rete per il Castiglione Filippo Agresti con una tripletta e Francesco Cornacchini.

Versilia Hockey Forte “A”-Blue Factor Castiglione 15-4



VERSILIA HOCKEY FORTE “A”: Giulio Bacci, Daniele Repetti; Brando Del Medico, Federico Frosina, Francesco Bertonelli, Fabio Lossi, Lorenzo Giovannelli, Samuele Bersaglini. All. Alessandro Barsi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, Flavio Del Viva; Lorenzo Turbanti, giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (3-4) 1’17 Bertonelli (FM), 3’36 Del Medico (FM), 6’16 Agresti (C), 7’57 Bertonelli (FM), 9’13 e 15’27 rig. Agresti (C), 16’35 Cornacchini (C); st 0’14” Del Medico (FM), 4’09 e 4’25 Giovannelli, 5’02 e 7’57 Del Medico (FM), 8’32 e 9’02 Giovannelli (FM),13’16 Del Medico (FM), 14’13 Giovannelli (FM), 16’47 Frosina (FM), 18’28 Lossi (FM), 19’53 rig. Bersaglini (F).