Sconfitta in Coppa per gli Under dell'Atlante Grosseto

Grosseto: Sconfitta dell'Atlante Grosseto al Palabombonera contro il Real Fabrica di Roma nella gara di Coppa di Divisione.

I biancorossi hanno retto nel primo tempo, ma il divario in campo era troppo. La gara si è chiusa con la vittoria 5-0 del Real Fabrica di Roma. L'Atlante Grosseto non ha una vera formazione di Under 23, e forse questo ha pesato sulla partita. Vittoria meritata dagli ospiti. ATLANTE GROSSETO: Guarducci, Serghej, Agnelli, Cipollini, Poggiaroni, Gobbini, Cardone, Imperato, Kamberi, Tamberi, Chisci. Allenatore Alessandro Izzo REAL FABRICA ROMA: Relandini, Masini, Sciarrini, Russo, Bracci, Bielousaf, Sbarra, D’Agostino, Affatato, Colonna, Cantinozzi, Mechelli. Allenatore Paolo De Lucia. ARBITRI: Stefano Puvia sezione Aia di Carrara, Alessandro Elia sezione Aia di Pisa; cronometrista Vito Coviello di Pisa. MARCATORI: 15′ Russo. 3′ st Sbarra, 7′ st D’Agostino, 8′ st Bracci, 10′ st D’Agostino.

