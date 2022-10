Sport Sconfitta esterna per l'Atlante Grosseto 30 ottobre 2022

30 ottobre 2022 98

98

Redazione Grosseto: «La squadra ha fatto un signor primo tempo, dove meritava sicuramente un vantaggio largo. Addirittura lo abbiamo concluso sotto 2-0 negli unici 2 Goal subiti. Il secondo tempo siamo inspiegabilmente rimasti negli spogliatoi, questo è grave. Creare tantissimo, non trasformare mai le tante occasioni e poi subito al primo tiro il goal del Pontedera credo abbia devastato psicologicamente i ragazzi, ma questo non deve succedere. Serve più pazienza e attenzione». Sono le parole, amare, dell'allenatore Alessandro Izzo a fine gara. L'Atlante Grosseto perde contro il Pontedera. Un risultato nettamente bugiardo con l'Atlante che nel 1° tempo ha dominato la partita nonostante ad andare a segno sia stato il Pontedera con al 10′ Maggini e all'11′ Alebrandt. Ci sono state tante palle gol clamorose per l'Atlante, mentre gli avversari con solo due contropiedi si sono portati a casa subito il 2-0. Una ripresa confusionaria, con molti errori per i biancorossi, che sono costati una brutta sconfitta. Vanno a segno al 5′ Morganti, al 18′ Alebrandt, e al 19′ è Liburdi a portare a casa l'unico gol dei biancorossi. Prossima gara sabato prossimo in casa al Palabomboniera contro la Mattagnanese

PONTEDERA: Cerri, Giannini, Pace, Burchielli, Catania, Salvadori, Morganti, Maggini, Alebrandt, Ramirez, Caciagli, Zanoboni. ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Galeota, Da Silva, Agnelli, Pierro, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Brunelli. All. Izzo. ARBITRI: Galasso di Aprilia e Cattaneo di Civitavecchia, cronometrista Reali di Piombino. RETI: 10′ Maggini, 11′ Vitinho. 5′ st Morganti, 18′ st Alebrandt, 19′ st Liburdi. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Sconfitta esterna per l'Atlante Grosseto Sconfitta esterna per l'Atlante Grosseto 2022-10-30T07:36:00+01:00 289 it Sconfitta esterna per l'Atlante Grosseto. Pontedera si porta a casa la vittoria PT1M /media/images/ATLANTE-gr.jpg /media/images/thumbs/x600-ATLANTE-gr.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 30 Oct 2022 07:36:00 GMT