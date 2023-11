Sport Sconfitta di misura per l'Atlante Grosseto 19 novembre 2023

Grosseto: Sconfitta di misura per l’Atlante Grosseto che contro History 3Z di Roma perde in trasferta con il risultato di 7-6.

Gara spettacolare, un gol dopo l'altro, un testa a testa tra le due squadre che ha decretato la vittoria dei padroni di casa. ROMA 3Z HISTORY: Giubilei, Ciciotti, Paolini, Hanout, Biasini, Spreafico, Costantini, Rossi, Valenzi, Corsetti, Zaccardi, Zanchini, Fruci. Allenatore Consalvo. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato. Allenatore Alessandro Izzo. ARBITRI: Terzini sez. Aia di Pescara e Mansueto sez. Aia di Treviso; cronometrista Antagonista sez. Aia di Roma 2. MARCATORI: 4′ Paolini, 6′ Giubilei, 11′ Liburdi, 13′ Paolini, 15′ Mateo, 20′ Baluardi. 5′ st El Johari, 12' st El Johari, 13' st Giubilei, 14′ st Rossi, 15′ st Gianneschi, 16' st Rossi, 17' st Giubilei.

